14 țări care nu au armată

1. Costa Rica – Constituția țării „iubitoare de pace” a interzis armata încă din 1949. Costa Rica a fost recent catalogată drept cea mai fericită țară din lume. 2. Liechtenstein – Țara europeană a renunțat la armată în 1868 pentru a economisi bani. În caz de război, își vor face armată. Statul are una dintre cele mai mici rate de șomaj din lume. 3. Samoa – Nu a avut niciodată armată. În cazul în care va fi vreodată atacată, Noua Zeelandă a promis să-i sară în ajutor. 4. Andorra – Micul stat a reușit să stea departe de războaie în ultimii 1.000 de ani, motiv pentru care nu are nici armată. În caz că se întâmplă ce-i mai rău, statul are tratate de protecție cu Spania și Franța. 5. Dominica – Țara insulară din Caraibe nu are o armată din 1981. Nu e de mirare, având în vedere că are o populație foarte mică. 6. Tuvalu – Țara membră Commonwealth din Polinezia nu a avut nicioadată armată. Sunt slabe șanse să aibă vreodată nevoie pentru că insula are resurse naturale limitate și nu este situată într-o zonă strategică importantă. De asemnea, are o populație de aproape 12.000 de oameni. 7. Vatican – Cea mai mică țară din lume nu are armată și este de înțeles de ce. 8. Grenada – Încă din momentul invaziei americane din anul 1983, statul Grenadă din Marea Caraibelor nu a mai avut o forţă armata. De aproape 3 decenii, Grenada se bazează doar pe forţă poliţienească şi pe un precar Sistem de Protecţie Regională. 9. Republica Kiribati – Este o altă țară insulară care nu are armată, dar se bazează pe Noua Zeelandă și Australia, în caz de nevoie. 10. Republica Nauru - Australia este responsabilă să asigure liniștea insulei, deși statul are poliție armată. Țara are doar 28 de kilometri de străzi. 11. Sfânta Lucia – Această țară are două forțe paramilitare mici, dar nu și armată propriu-zisă. Este protejată de Sistemul de Protecție Regională – un acordul semnat de asemenea de alte țări precum Dominica, Grenada, Barbados, Antigua și Barbuda, St. Kitts și Nevis și Sfântul Vicențiu și Grenadinele. 12. Insulele Solomon – În urma neliniștii din 2006 și a intervenției Australiei și Noii Zeelande, nu a fost menținută armată în Insulele Solomon. Statul are, în schimb, unele dintre cele mai frumoase recife de corali. 13. Insulele Marshall - Nici urmă de armată aici. Nici nu e nevoie, având în vedere că SUA, care au a doua cea mai mare armată din lume, sunt responsabile să apere această republică. 14. Statele Federale ale Microneziei – Țara cuprinsă de aproximativ 600 de insule a semnat de asemenea acordul de apărare cu SUA, alături de Insulele Marshall și alte țări insulare din Pacific și Palau.

