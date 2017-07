Vasluian desfigurat după ce a fost lovit în cap și în față cu o halbă de bere

16:56

Dj Snake vine pentru prima oară în România, în cadrul festivalului Timeshift, care se desfășoară, în aer liber, la Romexpo. Artistul, cunoscut pentru hit-uri precum „Turn Down for What” și „Let Me Love You”, va mixa în prima zi din cele patru ale festivalului, respectiv pe 20 iulie. DJ Snake a devenit în ultimul an […] Post-ul DJ Snake, pentru prima oară în România. Lucruri inedite despre DJ-ul francez din spatele hit-ului „Turn down for what” apare prima dată în Libertatea.ro.