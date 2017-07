FOTO + VIDEO. La ce oră va avea loc premiera sezonului șapte din Game of Thrones

Premiera celui de-al 7-lea sezon al serialului fantasy „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor” are loc în pe 17 iulie, de la ora 04.00, şi de la ora 20:00, pe posturile HBO şi HBO GO. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Romania Libera