Claudiu Niculescu acuză arbitrajul și îi face praf pe suporterii lui FCSB: "Tot felul de nebuni! Oameni frustrați"

23:26

FCSB s-a impus în faţa celor de la Voluntari, scor 2-1, iar antrenorul Nicolae Dică are doar motive de bucurie. "Important este că am dominat jocul de la un cap la altul. Am făcut o primă repriză bună, dar nu ne-am creat foarte multe ocazii. În partea secundă am dominat clar şi din fericire am reuşit să marcăm pe final. Faptul că au crezut până la final îmi dă încredere. Îi felicit! Sunt foarte mulţumit de ce au arătat astăzi. ...