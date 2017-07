Chimcomplex salută toţi susţinătorii companiei în procesul de cumpărare al Oltchim şi are încredere în transparenţa decizională a vânzătorilor

09:16

Daca nu investigam pe nimeni, daca nu ne atingeam de nimeni, toata lumea ne lauda si ar fi fost foarte bine. Nu o sa cedam. Eu nu o sa cedez. O sa ne continuam treaba, cat vor vom fi lasati, pentru ca noi ne luptam cu mafia", afirma procurorul sef DNA Laura Codruta Kovesi intr-un interviu acordat Ziare.com. Cele mai importante declaratii ale procurorului sef DNA: Intre 1 ianuarie 2016 - 1 iulie 2017 am avut din partea CSM, prin Inspectia judiciara, peste 120 de controale. Nu s-au gasit desfunctionalitati in ceea ce priveste activitatea noastra. Nu am fost solicitata de ministrul Justitiei sa dau niciun fel de explicatii cu privire la cele intamplate in ultima vreme in DNA. Nici eu, nici procurorii de caz nu am gresit in cazul OUG 13. In situatii similare, DNA a procedat la fel. Nu am investigat oportunitatea adoptarii unui act normativ. Avem o problema a resurselor umane, nu am reusit sa acoperim in totalitate tot ceea ce faceam anterior cu sprijinul serviciilor de informatii. Nu mai vorbesc cu fostul sot din ziua divortului. Nu protejez pe nimeni niciodata. Nu am niciun fel de informatie, date, probe ca s-au fraudat alegerile. Daca aveam o astfel de informatie as fi fost prima care as fi deschis un dosar penal si as fi verificat. Astept sa primesc raspuns de la CSM sa imi spuna daca un procuror sau un judecator este obligat sa se duca sa raspunda in fata Parlamentului.