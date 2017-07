Interlopul care a injunghiat un cantaret de manele in parcarea unui mall din Arad a fost arestat preventiv

Interlopul care a injunghiat in abdoment un cantaret de manele, in parcarea unui mall din Arad, ranind si un agent de paza care a intervenit, a fost arestat preventiv, luni, pentru tentativa de omor. Cantaretul a fost operat si este in stare stabila.

