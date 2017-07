Piraeus Bank se retrage din Romania. Planul de restructurare convenit cu BCE include reducerea creditelor neperformante si vanzarea activelor din regiunea balcanica

12:26

Un atac cibernetic major la nivel mondial ar putea provoca pierderi economice de 53 de miliarde de dolari, in medie, suma echivalenta cu pierderile rezultate in urma unor catastrofe naturale precum furtuna Sandy care a avut loc in Statele Unite in 2012, se arata intr-un raport publicat luni de Lloyd s of London, transmite Reuters.