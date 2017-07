Dieta cu pepene galben te scapă rapid de 5 kilograme. Iată cât de uşor se ţine!

16:26

Autoritatile din judetul Prahova ii sfatuiesc pe turisti sa evite sa urce pe munte pe traseele din apropierea statiunii Busteni, de pe Valea Prahovei, in conditiile in care in padurile din zona se afla un urs care a fost lovit de un autoturism si care, ranit fiind, este posibil sa devina violent. Citește mai departe...