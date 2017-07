Anunţ IMPORTANT din partea unui deputat! Pe cine va ATACA de acum încolo

Deşi în ultima perioadă deputatul PSD, Liviu Pleşoianu, a avut câteva acţiuni împotriva atitudinii şefei DNA, Laura Codruşa Kovesi, într-o postare recentă ne anunţă că: Nu am de gând să mai vorbesc despre distinsa KOVESI. Ce ar mai fi de adăugat? Că se duce s-o "intervieveze" DOGIOIU, care zicea că îi vrea arestați pe judecătorii CCR? Că o protejează CSM, pentru care Hotărârea CCR nu are nicio valoare? ... continuând astfel:

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evenimentul Zilei