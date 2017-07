Patriarhia, despre cazul episcopului de Huşi: Cercetările disciplinare nu pot fi făcute în post

17:06

Maccarone, coșmarul Stelei de la Middlesbrough, a prins un contract la capătul lumii. Are 38 de ani! Maccarone pleacă în Australia, la Brisbane Roar, cu care a semnat un contract, deși are 38 de ani! "BigMac" a retrogradat cu Empoli și n-a dorit să mai rămână în Italia, semnând cu Brisbane Roar pentru un sezon. Maccarone a mai […]