Ea este femeia care l-a înnebunit pe Gigi Becali la plajă. ”Ia zi, Luţule, cine-i bunăciunea asta, mă?!” După ce a aflat cine e, patronul FCSB l-a sunat pe actualul iubit al tipei şi… Dialogul care a urmat a fost de caterincă maximă!

19:46

Două familii putred de bogate s-au unit, la Iaşi, în urma unei nunţi ca-n filme, cu politicieni şi afacerişti. De la marea petrecere nu au lipsit nici vedetele de primă mână. Andra şi Brenciu au făcut super show. Cei doi juraţi de la „Românii au talent” şi „Vocea României” au încins atmosfera, weekendul trecut, la nunta Mariei cu Robert Holicov Rădeanu. Cei doi tineri au spus "Da" în faţa ofiţerului de stare civilă încă de anul trecut, însă au aşteptat un an pentru a organiza şi petrecerea, care s-a dovedit a fi una de pomină. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detalii şi imagini incendiare. (VEZI ŞI: Nuntă la înălţime, în stil James Bond, pe Valea Sohodolului. Mirii şi fotograful şi-au riscat viaţa pentru cele mai spectaculoase poze. "Cel mai frică mi-a fost în primii doi metri")