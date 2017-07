INTERVIU Dinamoviștii anticipează un duel tactic dificil cu Athletic Bilbao: ”Va fi război pe tabla de șah”

23:16

Dan Petrescu a revenit în fotbalul românescu cu un egal înregistrat la Botoșani (1-1) în prima etapă a Ligii 1 și susține că CFR are cel mai greu program dintre pretendentele la titlu, în startul campionatului. "Am avut emoții mari. Nu am avut noroc la tragerea la sorți, mai departe decât aici nu puteam să jucăm. Am crezut că s-a terminat meciul după ce am marcat și am lăsat spații. E clar că mai e mult de lucru la echipă. ...