Temperaturile sunt in crestere, iar joi, in vest si sud-vest, vor fi caniculare. Ploile vor fi razlete, in special la munte

Marti, vremea va fi frumoasa, cu nori putini, vant placut si temperaturi in crestere. Conditii de averse, sporadice, mai sunt dupa pranz, la munte. Maximele vor fi de la 25 la 32 de grade, in vestul tarii, iar vantul va mai avea rabufniri in sud-est.

