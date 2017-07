Din câştig în câştig: Pariem pe BILETUL PARIURI1X2! Vezi combinaţia zilei

Liga 1 nu ne-a dezamagit ieri. Pe biletul zilei propus de redactia pariuri1x2.ro am inclus ambele dueluri programate in ultima zi a rundei inaugurale. La Viitorul – Gaz Metan am mizat sub 3. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net