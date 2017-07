Toţi ochii lumii pe Curtea de Apel Timişoara. Activista pentru drepturile omului Oral Nalan rămâne în arest şi riscă extrădarea în Turcia

11:56

Între 24 şi 30 iulie are loc, în curtea rezidenţei Scena 9, Săptămâna One Wold Romania în care publicul va putea viziona şapte filme, dintre care cinci din seria KineDok. Programul din acest an include proiecţii din ţări precum Republica Cehă, Marea Britanie, Franţa, Norvegia.