Efectul China » De 10 ori mai mulți abonați în prima zi pentru a treia favorită la titlu din Italia!

23:36

Costel Enache, noul antrenor de la FC Botoșani, s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor săi în prima etapă cu CFR Cluj, scor 1-1 (Detalii despre meci AICI). "Ne bucurăm că am reușit să facem spectacol, dar meritele le au jucătorii. Am avut o echipă motivată. Secretul e la ei. Am găsit un grup unit, matur, cu oameni care știu ce-și doresc. Ne-am dorit să câștigăm, să facem un joc care să atragă oamenii la stadion. ...