Violențele de la summitul G20, soldate cu pagube de 12 milioane de euro

13:26

Biletul zilei din tenis este format cu dueluri ce se desfășoară în cadrul turneului WTA de la București. Am decis să mizăm pe favoritele din următoarele meciuri: Irina Begu vs Ivana Jorovic, Sevastova vs Cepelova și Alexandra Dulgheru vs Sesil Karatantcheva. Biletul Zilei Tenis – 18 iulie – cota 2.28 Astfel, dacă pariem pe Irina […] Post-ul Biletul zilei, tenis, 18 iulie. Toți ochii pe turneul WTA de la București apare prima dată în Libertatea.ro.