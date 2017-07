GALERIE FOTO! Maşinile familiei Ceauşescu. Uite ce bijuterii avea în parcul auto

14:06

Cu totii am auzit de skateboard-uri, scutere si trotinete electrice, segway-uri sau…. hoverboard-uri inteligente. Sunt la moda, populare si sunt disponibile intr-o gama variata de modele si culori. Cert e ca pentru unii dintre noi acestea au ajuns sa fie in topul wish list-ului sau poate chiar un must have. Si totusi daca nu sunteti siguri daca se merita o asa investitie, poate avantajele oferite de acestea va vor convinge.