Reacția lui Vctor Ponta, după demiterea șefului ANAF: Încep să sper că premierul Tudose chiar va conduce el Guvernul, ceea ce oricum e singura soluție ca lucrurile să evolueze bine!

Gambino's Family Pub & Bistro contribuie si in acest an sa scrie pagini din istoria pizzei, ofertand acest produs in peste 40 de retete, toate avand in comun gustul exceptional. Gambinospizza.ro este locul in care indiferent de ora se pot comanda preparate delicioase, pentru ca firma asigura livrare pizza non stop. ...