Incident tragic: Un tânăr care venise în Constanța în timpul festivalului Neversea a murit, după o lovitură de pumn. Criminalul nu a fost identificat, deși fapta s-a produs acum opt zile

Atunci cand ne accesorizam biroul, lucrurile care dau o personalitate locului sunt, de cele mai multe ori, obiectele pe care le si folosim in fiecare zi. De la creioane la caiete sau agende sau de la pineze la modul in care ne aranjam fotografiile pe birou, toate acestea conteaza nespus de mult daca vrem sa muncim cu drag si spor in fata biroului. ...