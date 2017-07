Anca Serea, momente de panică!

14:26

Kilogramele în plus nu sunt doar inestetice, ci şi periculoase pentru sănătate. Ştiaţi însă că, în funcţie de greutate, suntem predispuşi la anumite boli? Fie că vorbim despre kilograme în plus sau în minus, chiar dacă ai un stil de viaţă sănătos, iar sportul este la ordinea zilei, te poţi trezi cu anumite afecţiuni. Ce boli putem dezvolta în funcţie de kilogramele în plus sau în minus, aflăm de la medicul nutriţionist Simona Carniciu.