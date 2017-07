Șase moduri mai puțin cunoscute prin care să alegi hotelul PERFECT pentru vacanță

15:46

Modificările au fost anunțate după a doua dezbatere publica pe Proiectul de Norma privind asigurarile auto din Romania - RCA, care s-a desfasurat luni si la care au participat specialistii ASF responsabili de redactarea normei, reprezentantii asiguratorilor, brokerilor, BAAR, asociatiilor constatatorilor si lichidatorilor de daune, reprezentantii service-urilor auto si ai transportarilor. Așadar, șoferii mai vigilenți vor plăti polița de asigurare auto obligatorie la jumătatea din valoare. ”În ceea ce privește acest bonus malus, am convenit ca cel care are un comportament adecvat în trafic trebuie să primească un discount semnificativ. Astfel, cei care au comportament adecvat în trafic vor primi un bonus la RCA de 50%”, a explicat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Cornel Coca Constantinescu. ”În ceea ce privește categoria persoanelor care au un comportament inadecvat în trafic, ele vor fi plăti următoarea poliță RCA crescută cu până la 180%. Inițial, creșterea era de 200%, dar valoarea a scăzut în urma dezbaterilor cu asociații de protecția a consumatorului, transportatori și service-uri, a precizat liderul ASF. Totodată, autoritățile vor să se asigure că prețurile nu vor exploda. Clienții cu risc ridicat de a produce accidente vor fi orientați către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Români (BAAR) în cazul în care primesc 3 oferte prea mari, peste tariful de referință plus factorul n. "Atunci BAAR, într-un termen prestabilit de normă, va oferta acești clienți și îi va repartiza către asigurători în funcție de cota de piață pe care o au aceștia la o dată de referință. Se protejează inclusiv clienții cu risc ridicat. Nu putem lăsa prețurile să crească în mod necontrolat. Clienții cu risc ridicat vor fi cei care au făcut cele mai multe accidente, frecvența daunei este foarte ridicată, care în mod evident nu respectă regulile în trafic. Un proiect al nostru pe termen mediu și lung este de a interconecta bazele de date ale pieței asigurărilor cu cea a poliției și a merge pe individualizarea riscului", a mai arătat oficialul ASF. El a mai declarat: "Decontarea directă, tariful de referință, factorul n, clientul cu risc ridicat, toate aceste chestiuni înseamnă un plus de perfecție și de stabilitate a acestei piețe în care singurul obligat să încheie această asigurare este asiguratul. Pe această piață nu este obligat să lucreze nimeni". Pentru a se asigura punerea in aplicare a prevederilor Legii RCA, ASF a lansat, pe 4 iulie, spre dezbatere publica "Proiectul de Norma privind asigurarile auto din Romania". Proiectul de norma are in vedere reglementarea anumitor aspecte noi prevazute in cuprinsul Legii nr. 132/2017, dar si punerea in acord cu anumite modificari ale legislatiei primare. Printre mai importante aspecte reglementate, intalnim Sistemul Bonus-Malus, care urmeaza sa fie modificat, astfel incat soferii fara accidente vor putea beneficia de o reducere a tarifelor RCA de pana la 50% (fata de 32% in prezent), in timp ce soferii cu cele mai multe daune vor achita un pret cu pana la 100% mai mare fata de nivelul standard (B0). Alte modificari se refera la contractul RCA, stabilirea tarifelor, modalitatea de decontare directa, plata daunelor, inclusiv a vatamarilor corporale si decese etc. In data de 12 iunie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 431 Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, aceasta urmand a intra in vigoare intr-un termen de 30 de zile de la publicare. Conform prevederilor legii, intr-un termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare, ASF are atribuita obligatia de a emite norme de punere in aplicare a prevederilor acesteia. Sursa: 1asig.ro, rfi.ro