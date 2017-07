România împrumută un miliard de euro de la BEI pentru finanţarea unor proiecte prioritare de transport

00:11

Mirela Călugăreanu este de ieri noua preşedintă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), iar mandatul ei este unul extrem de complicat: trebuie să aducă la buget, în cea a mai rămas din an, cel puţin 20 de miliarde de lei peste încasările de anul trecut întrucât bugetul este constuit pe un plus de venituri de 31 de miliarde de lei, iar la cinci luni veniturile în plus erau de doar 7 miliarde de lei.