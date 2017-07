”Sunt mândru că am reuşit să ofer o melodie care a unit oameni şi culturi!” Luis Fonsi l-a detronat pe Bieber: Despacito a devenit ce mai ascultată piesă la nivel mondial!

09:06

Ed Sheeran și-a șters contul de Twitter după reacțiile împărțite provocate de apariția sa în "Game of Thrones". În timp ce unii fani au fost încântați să-l zărească pe starul Ed Sheeran în primul episod din sezonul al șaptelea al "Game of Thrones", alții nu au reacționat cu la fel de mult entuziasm, argumentând că apariția episodică a cântărețului a fost o notă falsă în universul fantasy al serialului, relatează marți The Telegraph.