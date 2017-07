Ai născut și nu ai timp de sală? Ela Crăciun te învață cum să faci sport acasă în brațe cu cel mic | FOTO

13:26

Potrivit legendelor grecești, Creta este lăcașul zeilor care au înzestrat-o cu 300 de zile însorite pe an, un sol fertil, plaje numeroase cu nisip fin și golfuri turcoaz. Cea mai mare insulă grecească este un magnet pentru milioane de turiști an de an, care aleg să-și petreacă vacanțele la malul Mediteranei, în una dintre cele […] Post-ul (P) Creta, insula binecuvantată cu cele mai frumoase peisaje grecești apare prima dată în Libertatea.ro.