3 detalii despre acordul FC Rapid - Primăria Sectorului 1 încheiat azi: "Orice altă entitate câștigă licitația nu poate înscrie echipa în L4 în acest sezon!"

14:36

Antonio Conte și-a prelungit acordul și va rămâne la Chelsea până în vara lui 2019! "Sunt foarte fericit pentru că am semnat un nou contract cu Chelsea. Am muncit foarte mult în primul nostru an pentru a obţine ceva uimitor, de care sunt foarte mândru. Acum trebuie să muncim şi mai mult pentru a rămâne în vârf", a spus Conte. ...