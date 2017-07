Chipciu și Stanciu luați la rost de celebru un antrenor român: "Au costat prea mult"

17:46

Vasile Miriuță a fost prezentat astăzi oficial ca fiind noul antrenor al Concordiei Chiajna, iar prima decizie a acestuia este legată de aducerea unor noi jucători, printre care și fotbaliști de la fost sa echipă CFR Cluj. "Am venit cu mare încredere la Chiajna. Aseară am stat cu domnul președinte până pe la 3 noaptea. Am discutat cu domnul primar, mi-am spus și eu doleanțele mele. Dânsul a înțeles foarte bine. Ne dorim performanțe. ...