Cristian Boureanu, pus sub control judiciar

În perioada 20-23 iulie 2017, Club Off Road București (CORB44), organizează cea de-a 4-a etapă din Campionatul Național de Off Road. CORB Adventure Days 2017 se va desfășura pe durata a 3 zile pe fosta reședință domnească a Țării Românești. Curtea Domnească devine în această perioadă capitala off road-ului românesc. În perioada competiției, cei mai buni […]