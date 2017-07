Toate secretele Viktoriei Plzen, dezvăluite de un român: "Li s-a accidentat un jucător important" » Care sunt punctele forte ale cehilor

19:36

Gigi Becali spune că era gata să ofere 3 milioane de euro pentru Andrei Ivan, însă FC Krasnodar s-a mișcat mai repede și atacantul s-a dus în Rusia. "Am înţeles că suma de transfer e 3 milioane, nu 4 milioane, 3 milioane plus un milion bonus. Nu m-a surprins transferul, eu ştiam cât valorează, chiar m-am gândit, am vorbit cu cineva, zic domne are oferta de 3 milioane de nu ştiu unde, voiam să dau eu banii ăştia. ...