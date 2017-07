HOROSCOP Dabatopeios, meșterul cel dibaci. Se pune de o ”Little Entente” la Budapesta? Horoscopul lui Dom' Profesor

HOROSCOP Israelul, un stat puternic militarizat, este una dintre cele mai sofisticate puteri nucleare, are 387 de dispozitive atomice, unele de o ingeniozitate deosebită și mai are un număr oarecare de rachete balistice ”Solomon the Wise” care au arătat, în teste, acum trei ani, că pot bate până la 4.267 de kilometri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evenimentul Zilei