Secretele celui mai mare studio de videochat din România: „Am văzut că există modele care fac mai mulţi bani îmbrăcate decât dezbrăcate”

12:16

Proiectele de hotarare figureaza miercuri pe ordinea de zi a sedintei CGMB. Astfel, consilierii generali trebuie sa isi dea acordul pentru solicitarea ca Guvernul sa emita o hotarare prin care statul sa transmita un imobil din Soseaua Pipera nr. 63-65 in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea CGMB, pentru construirea Spitalului Metropolitan. Imobilul are o suprafata de 46.824 de metri patrati. Municipalitatea precizeaza ca spitalul va avea 2.000 de paturi si va fi realizat "de la zero", cu sectii de oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensiva, recuperare medicala si mari arsi. Un alt proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi ar urma sa prevada transmiterea imobilului din bulevardul Marasti nr. 63-65 din domeniul public al statului si administrarea RA-APPS - SAIFI in administrarea CGMB. Potrivit articolului 2 al proiectului, pe acest amplasament ar urma sa fie realizata "o zona in vederea desfasurarii activitatilor culturale, educative si sportive". In expunerea de motive semnata de primarul general, propunerea este argumentata prin faptul ca Bucuresti are un deficit major de zone pentru desfasurarea activitatilor in domeniul cultural, educativ si sportiv, in acest sens indentificand Romexpo ca zona oportuna. Potrivit proiectului de hotarare, suprafata terenului este de circa 309.704 metri patrati. In 23 noiembrie anul trecut, Primaria Capitalei a semnat un protocol de colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pe patru ani, primul proiect comun anuntat atunci de Gabriela Firea fiind amenajarea pavilionului A ca o sala polivalenta, cu 15.000 de locuri, sali de conferinte si loje, pentru care ar fi necesara suma de aproximativ 30 de milioane de euro. Primarul a mai spus atunci ca sala va purta numele gimnastei Nadia Comaneci. Edilul a promis ca municipalitatea va realiza un studiu de fezabilitate in vederea amenajarii pavilionului si un proiect de hotarare in acest sens va fi votat intr-o sedinta de consiliu, urmand apoi ca lucrarile sa nu dureze mai mult de un an. Municipalitatea mai vrea sa construiasca si un centru multifunctional, cu spatii administrative, de birouri, cu zona verde si de agrement, dar si parcari. Astfel, Primaria Capitalei cere de la Guvern transmiterea imobilului delimitat de bulevardul Unirii, strada Nerva Traian, bulevardul Octavian Goga si bulevardul Mircea Voda din administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene in administrarea CGMB. Suprafata totala a amplasamentului este de aproximativ 106.000 de metri patrati, o suprafata de 4.640 de metri patrati fiind achizitionata de Primarie prin contracte de vanzare-cumparare. De asemenea, pe terenul pe care se vrea construirea centrului multifunctional sunt foste imobile notificate in baza legilor proprietatii, restituite in natura sau nerevendicate, pentru care exista procese pe rolul instantelor de judecata sau aflate in proprietatea primariei. Primaria Capitalei mai doreste in administrarea totala a CGMB si imobilul de pe Calea Victoriei nr. 22-24, respectiv Blocul Rosenthal, parterul accestuia fiind in prezent in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA-APPS), "in vederea realizarii unor proiecte de catre municipiului Bucuresti", se arata in primul articol al proiectului de hotarare. Potrivit acestuia, Blocul Rosenthal are o suprafata de 7.691 de metri patrati si teren in suprafata de 897,93 de metri patrati si a fost transmis in domeniul public al municipiului si administrarea CGMB printr-o hotarare de guvern in 2005, cu exceptia a 179 de metri patrati de la parter, care sunt in administrarea RA-APPS. Municipalitatea spune ca pentru preluarea celor 179 de metri patrati este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu pentru trimiterea unei solicitari catre Guvern. Blocul Rosenthal a fost construit in 1939 si este cuprins in lista monumentelor istorice. Cladirea a fost vandalizata, peretii sunt fisurati si in pericol de prabusire, iar geamurile sunt sparte, fiind incadrata in clasa a II-a de risc seismic. La inceputul lunii aprilie, Blocul Rosenthal a fost una dintre cladirile istorice din centrul Capitalei care au fost vopsite in roz, galben, alb sau gri.