Antonio Conte a fost pus pe șantaj! » Povestea neștiută din spatele transferului record al lui Morata

09:16

Atacantul Dennis Man, 18 ani, a fost eroul celor de la FCSB în meciul cu FC Voluntari, 2-1, marcând golul victoriei în minutul 90+2. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, și un susținătorul al jucătorului a vorbit despre acesta și a spus de ce are nevoie pentru a deveni om de bază la echipa roș-albastră. "Are tehnică bună, driblează și are tupeu. E un fotbalist care scoate om din joc. ...