Ei sunt BARONII cu lipici la banii DEZVOLTĂRII

Stan a pus lipsa de performanta despre care a vorbit Tudose pe seama faptului ca in ANAF exista mai multe probleme administrative. "Sunt extrem de multe probleme cu care se confrunta ANAF. (...) I-am explicat problemele administrative pe care le-am gasit si pe care am incercat sa le rezolv", a spus Bogdan Stan. "O problema administrativa a fost cea legata de insuficienta fondurilor de salarii din ANAF. Unii sefi de servicii, inclusiv cei de la Antifrauda, au fost remunerati necorespunzator functiilor detinute", a adaugat el. Stan a precizat ca a discutat despre aceste lucruri cu premierul si ca i s-a promis ca se vor da bani la rectificarea bugetara. Totusi, el a mentionat ca s-au luat masuri de eficientizare a activitatii ANAF. "Aceste masuri de eficientizare a activitatii ANAF au fost luate cu tot colectivul ANAF si sper sa fie implementate si rezultatele sa se vada in perioada urmatoare. Am mai avut astfel de masuri cu Grindeanu, adoptate in aprilie, si, zic eu, rezultate s-au vazut in mai si iunie", a mai spus fostul presedinte al ANAF. Despre Centrul National de Informatii Financiare, propus de premier, Stan a spus ca implicarea STS nu ar face decat "sa ne intoarca de unde am plecat". "Parerea mea este ca aceasta baza de date ar trebui gestionata de ANAF si nu de Ministerul de Finante. (...) Implicarea STS in aceasta problema s-ar putea sa creeze un disconfort din punct de vedere al depunerii declaratiilor de catre contribuabili", a adaugat Stan. Un alt subiect atins de Stan a fost despre scannerele din vami. "In ceea ce priveste scannerele, in urma unui control pe care l-am initiat cu Directia de Integritate, Corpul nostru de Control am constatat ca au fost mai mult nefunctionale, acest lucru intamplandu-se inca din 2014. Cauzele fiind incheierea defectuasa a contractului cu clauze care au facut practic imposibila functionarea", a spus fostul sef al ANAF, precizand ca "Sunt primul presedinte care a sesizat aceasta problema cu scannerele". In timpul prezentarii bilantului sau, Stan a vorbit si despre contrabanda de tigari. "Tin sa va anunt ca noi in toata aceasta perioada am avut intalniri cu producatorii de tigarete, activitatea noastra in relatia cu ei s-a desfasurat foarte bine, au fost foarte multumiti. Punctul procentual de contrabanda a scazut la 15,1%. Media anului trecut a fost 16,08%", a mai spus el.