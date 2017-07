Ţi-o mai aminteşti pe Esmeralda? Wow, ce schimbare! - FOTO

13:16

Dupa un single dance hall intitulat “Pom Pom”, care a fost licentiat afara, Mr Vik vrea sa dea lovitura cu o piesa cu ritmuri orientale, combinate cu reggaeton, “Enty Alby”, un featuring cu Shady. Si pentru ca dragostea pluteste in aer si atat Mr Vik cat si frumoasa si talentata lui sotie, Tamy, au rude in Siria, de aici s-a nascut si refrenul in limba araba, care are un sound aparte.