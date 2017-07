Romania a avut al doilea cel mai mare deficit bugetar din UE, in primul trimestru. In zona euro, deficitul public a scazut la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani

13:16

Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) poate acorda proprietarilor de locuinte din Romania despagubiri in valoare de 900 milioane euro in cazul unui dezastru major produs de cutremur, alunecari de teren sau inundatii din cauze naturale, aceasta fiind capacitatea pe care o are programul in 15 iulie, a anuntat joi PAID.