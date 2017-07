Prognoza meteo. Cum va fi vremea în weekend

13:46

Peste 40.000 de oameni au fost uciși în bătălia pentru eliberarea orașului Mosul de sub controlul Statului Islamic, potrivit unor date ale serviciilor de informații, citate de The Independent. Bilanțul tragediei este astffel mult mai mare decât estimările anterioare, iar un oficial irakian a afirmat că “mulți sunt încă îngropați sub dărâmături”. Irakul a celebrat […] Post-ul Peste 40.000 de civili, uciși în lupta pentru Mosul. Amploarea tragediei iese la iveală după eliberarea orașului de sub ocupația ISIS apare prima dată în Libertatea.ro.