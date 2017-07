Parlamentul polonez a adoptat controversata reformă a Curții Supreme, care a scos în stradă mii de oameni

16:41

Au trecut 13 ani de cand Dacia a lansat primul sau model auto alaturi de constructorul de autovehicule francez Renault. In tot acest timp, producatorul roman a castigat popularitate pe piata europeana datorita modelelor robuste si accesibile, chiar daca la noi in tara Dacia nu s-a clasat in topul preferintelor. ...