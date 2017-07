EXCLUSIV Demisie neașteptată în Liga a 2-a: "Vedem diferit viitorul echipei"

16:06

Dorit și de Barcelona, mijlocașului Dani Ceballos, 20 de ani, a fost prezentat astăzi la Real Madrid. Spaniolul a fost cumpărat de madrileni pentru 15 milioane de euro, clauza de reziliere a contractului cu Betis Sevilla, iar astăzi a efectuat vizita medicală și a oferit primele declarații. "Nu am avut nicio îndoială. Sunt unde am vrut. Președintele Perez m-a căutat și nu am ascultat alte oferte. Îmi era clar că vreau la Real. ...