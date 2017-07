Peste 2.800 de copii nevaccinați împotriva rujeolei, la Arad. Părinții refuză vaccinul ROR

17:46

Cea mai recentă statuie de ceară a cântăreței Beyonce de la muzeul Madame Tussaud din New York a stârnit o adevărată controversă pe rețelele de socializare. Fanii sunt nemulțumiți de faptul că statuia nu seamănă deloc cu artista, dar și de faptul că aceasta are pielea mult mai deschisă la culoare, relatează The Independent.