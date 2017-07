Preşedintele Iohannis, acuzat că se ţine departe de scandalul arhivei SIPA. „Trebuia să ajungă în CSAT”

00:11

HOROSCOP "Evenimentul Zilei" din 21 iulie 1969 a fost primul om care a călcat pe Lună: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind" cuvinte spuse de astronautul Neil Armstrong, la primul pas pe Lună, dar care a devenit şi el istorie, Neil s-a săvârșit din această viață pe 25 august 2012. Născut la 5 august 1930, Neil Armstrong a fost un Leu adevărat!