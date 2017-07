Viitori studenţi, neîncrezătoari în facultăţile din România: Nu vreau să mă lupt cu morile de vânt, mai bine plec

05:56

Uneori, viata ne pune in situatia in care trebuie sa dezlegam mistere demne de Sherlock Holmes. Sunt cazuri greu de solutionat, in care nu exista urme vizibile, care sa indice un anume vinovat. Indicii, presupuneri si intuitia proprie sunt tot ce ai la dispozitie pentru a gasi solutia potrivita. Citește mai departe...