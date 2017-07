Două importante site-uri ale „pieţei negre” a internetului au fost închise

17:06

Redam mai jos integral explicatiile Metrorex: "Conceptia arhitecturala adoptata in constructia statiilor de metrou de pe Magistrala 2, pusa in functiune in perioada anilor 1979-1986, a prevazut realizarea unui sistem de plafoane suspendate constituit din structuri metalice pe care sprijina geamuri securizate, avand rolul estetic de a masca tubulatura de ventilatie, a cablurilor, etc. Din cauza inaltimii considerabile, acest sistem de plafoane este verificat si intretinut (refacere jgheburi, pozarea cablurilor, etc) in conditii dificile de lucru. Urmare a uzurii fizice a acestui sistem (in special la nivelul geamurilor securizate) au aparut anumite deficiente. Din motive de siguranta, s-a hotarat dezafectarea acestor plafoane suspendate in statiile in care s-au constatat mai multe nereguli (ex: st. Dimitrie Leonida, st. P-ta Romana, st. P-ta Unirii 2, st. Politehnica , st. Piata Victoriei 2 si Universitate). Lucrarile de reabilitare a sistemelor de plafoane suspendate se vor executa in functie de bugetul de investitii alocat METROREX S.A. pentru perioada 2018-2022. In ceea ce priveste infiltratiile de apa existente, acestea au aparut din cauza unor pierderi de apa din conductele furnizorilor de utilitati adiacente constructiei de metrou din zona. In acest sens, METROREX S.A a luat masuri de tratare a acestor infiltratii prin metode specifice. De asemenea, mentionam ca aceste infiltratii de apa nu au impact asupra publicului calator. Referitor la scarile rulante din pasajul de la Universitate, va comunicam ca acestea apartin pasajului pietonal Universitate, care este administrat de catre Primaria Municipiului Bucuresti." HotNews.ro v-a prezentat in luna iulie un material depre situatia in care se afla statiile de metrou din centrul Bucurestiului in cadrul campaniei "Bucurestiul abandonat".