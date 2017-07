Nou documentar: Un iminent cutremur în România. Consecințe catastrofale, în special, în București

09:06

Liga 1, etapa 2, Sepsi Sfântu Gheorghe – Juventus București (ora 18.30, Digi, Dolce, Look). Duelul nou-promovatelor are loc la Brașov. Sepsi Sfântu Gheorghe László Diószegi “Am decis să începem campionatul pe stadionul Municipal din Brașov, unde vom evolua probabil măcar pe perioada turului. Am obținut acordul autorităților, facem reglările necesare la gazon, turnicheți, vestiare […] Post-ul Liga 1, etapa 2, Sepsi Sfântu Gheorghe – Juventus București (ora 18.30, Digi, Dolce, Look). Duelul nou-promovatelor apare prima dată în Libertatea.ro.