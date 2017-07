Registrul care le ofera o sansa in plus orfanilor mari sau bolnavi. Cati copii greu de adoptat au acum parinti

Infiintat in urma cu mai putin de un an, Registrul copiilor greu adoptabili le-a dat orfanilor aflati in grija statului o sansa in plus ca sa primeasca o familie.

