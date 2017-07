VIDEO | Halle Berry a dat pe gât un pahar cu whiskey, în fața fanilor

11:36

Antreprenorul Elon Musk a anunțat că are acordul "vorbal" al Guvernului american pentru a construit un sistem de transport Hyperloop între New York și Washington DC, ceea ce ar face posibilă o călătorie între cele două metropole în doar 29 de minute, scrie CNBC. În acest moment, o călătorie cu trenul pe ruta New York-Philadelphia-Baltimore-Washington