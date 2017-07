Plan uriaș pentru EURO 2020 » Guvernul va construi sau reabilita 400 de facilități pentru fotbal

09:36

În doar ceva mai mult de un an de la intrarea în faliment a clubului, baza Pro Rapid, care încă îi aparţine lui Copos, e în ruină. Ieri, Gazeta Sporturilor a făcut o vizită la Pro Rapid. Pe dreapta aleii principale, stă parcat vechiul autocar al echipei. Pare ok de afară, dar nu s-a mai mişcat de acolo de peste un an. În stânga, e parcarea, al cărei asfalt a început să cedeze sălbăticiei. ...