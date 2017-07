Se anunță spectactol în Liga Națională! Steaua, cele mai multe transferuri, Dinamo a adus nume importante, iar CSM a semnat cu un campion mondial de la Barcelona

15:46

CSU Craiova a oficializat azi transferul mijlocașului Alexandru Mitriță, care vine sub formă de împrumut de la formația italiană Pescara. Originar din Craiova, jucătorul de 22 de ani este nerăbdător să joace din nou în orașul natal și nu consideră întoarcerea în România un pas înapoi în carieră. "Sunt fericit că am revenit acasă. Nu consider că este un pas înapoi, chiar dacă anul trecut am jucat în Serie A. ...