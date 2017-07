Transformările incredibile ale MILIARDARILOR din tehnologie. Fotografii înainte şi după

13:56

"In cursul serii de ieri (joi - n.red.) s-a transmis catre ANAF pentru a fi evaluat si ridicat pe sistemul SEAP tronsonul de autostrada Suplacu de Barcau-Bors. Proiectul, in valoare de un miliard, va fi impartit in trei sectiuni, se vor licita separat, pentru a nu mai avea si pentru a intampina problemele pe care le-am avut anii trecuti, cand am avut un constructor neserios", a explicat Cuc, vineri, la Oradea, intr-o conferinta de presa. Ministrul si-a exprimat convingerea ca astfel va exista o mobilizare mult mai buna si nu se vor bloca lucrarile, precizand totodata ca "firma neserioasa" se afla pe lista neagra si nu va mai putea participa la licitatii timp de doi ani. "Acesta este mecanismul cu care vom lucra de acum inainte in cadrul Ministerului Transporturilor. Nu ne vom opri aici, vom mediatiza foarte intens inclusiv lista contestatarilor de meserie. Vom tine la termen si calitatea lucrarilor, nu mai facem rabat la acestea in relatia antreprenor - stat", a precizat ministrul. Stefan Ionita, directorul general al Companiei Nationale Administrare a Infrastructurii Rutiere, a precizat ca sectorul bihorean al autostrazii a fost impartit in trei loturi "cu mare atentie pentru racordarea cu viitoarea autostrada ungara", pentru care este prevazut un prim sector de 5 kilometri care sa faca legatura intre granita si judetul Biharia. "Noi spunem ca, prin termenele pe care le-am impus (...) pentru un prim sector de cinci kilometri, care sa faca legatura intre granita si Biharia, cu descarcare in Biharia, in DN 79, sa fie gata chiar inainte ca partea ungara sa ajunga la granita, urmand celelalte sectoare de 25, respectiv 30 de km. Un prim sector Suplacu de Barcau-Chiribis este intr-o stare de 50%, are ca termen sase luni pentru proiectare, 18 luni executia. Le-am gestionat in asa fel ca sa avem succes, termenele sunt stipulate clar in contract. Am avut autorizatie de constructie cand a fost antreprenor Bechtel, de aceea, cred ca si autorizatia va merge mai repede. Estimam ca pana la finele anului vom avea antreprenori, astfel incat, coroborate termenele, in 24 de luni, sa avem intreg sectorul gata. Intre Oradea si Cluj, asa cum v-a spus si domnul ministru, vom circula pana la finele anului 2020", a declarat Stefan Ionita.