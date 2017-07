Protest al sindicatelor din Poliție, după crima din Suceava. “Lucrurile sunt scăpate de sub control!”

17:46

Cântărețul Justin Bieber are interzis în China, decizia fiind luată din cauza comportamentului controversat al artistului canadian. Justin Bieber se află în Asia, pentru promovarea turneului Purpose World Tour, însă cântărețul nu are programat niciun concert în China. Un fan al artistului canadian a scris Biroului Municipal al Culturii din Beijing, întrebând de ce cântărețul nu a fost invitat […] Post-ul Justin Biber are interzis în China. Cântărețul este considerat un artist mult prea controversat apare prima dată în Libertatea.ro.