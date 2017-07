Justin Bieber a fost interzis in China pentru ca are un "comportament nepotrivit". Cu ce i-a ofensat pe chinezi

Pentru ca nu a fost cuminte, Justin Bieber nu are voie in China. Cantaretul canadian de 23 de ani a sustinut insa cateva concerte in China, in 2013.

